Документы из фонда Нюрнбергского трибунала Госархива РФ впервые появились в сети

Росархив к 75-летию открытия заседаний Международного военного трибунала в Нюрнберге обнародовал новые оцифрованные документы, посвященные судебному процессу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

Соответствующие документы представлены на портале проекта «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Отмечается, что впервые пользователи интернета могут ознакомиться с более 3,5 тыс. страниц документов из фонда Нюрнбергского трибунала, находящегося на хранении в Государственном архиве России.

На обозрение посетителей портала представлены вступительные и заключительные речи главных обвинителей от СССР, США, Великобритании и Франции и другие документы.

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