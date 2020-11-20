Документы из фонда Нюрнбергского трибунала Госархива РФ впервые появились в сети
Росархив к 75-летию открытия заседаний Международного военного трибунала в Нюрнберге обнародовал новые оцифрованные документы, посвященные судебному процессу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.
Соответствующие документы представлены на портале проекта «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».
Отмечается, что впервые пользователи интернета могут ознакомиться с более 3,5 тыс. страниц документов из фонда Нюрнбергского трибунала, находящегося на хранении в Государственном архиве России.
На обозрение посетителей портала представлены вступительные и заключительные речи главных обвинителей от СССР, США, Великобритании и Франции и другие документы.
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