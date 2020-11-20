В Сеуле зафиксировали начало третьей волны коронавируса
Третья волна коронавирусной инфекции началась в столице Республики Корея — Сеуле. Об этом заявил представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Юн Тхэ Хо, передает ТАСС.
«Считаем, что в настоящее время идет третья волна инфекции в столичном регионе», — сказал он, отметив, что в связи со сложившейся ситуацией власти намерены поднять уровень социального дистанцирования.
Согласно информации Хо, в Сеуле за минувшие сутки выявлено 218 случаев коронавируса, это максимальный показатель с начала августа. В общей сложности с начала пандемии в стране зарегистрировано 30 017 случаев инфекции.
Премьер-министр республики Чон Се Гюн призвал граждан проявить ответственность и постараться отказаться от проведения массовых мероприятий, в том числе традиционных новогодних вечеринок.
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