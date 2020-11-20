Жителям Центральной части России рассказали, когда выпадет снег
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, когда пойдет снег в Центральной России, передает РИА «Новости».
По его словам, на следующей неделе снег выпадет в Подмосковье, на границе с Ярославской, Владимирской областями.
«Но сугробов, конечно, не будет. Сильных снегопадов мы не ждем однозначно. Но визуально снежный легкий покров в единицы сантиметров вполне допускаем в третьей декаде», — уточнил синоптик.
Также он отметил, что жителей европейской части России на следующей неделе ожидают гололедица, снег и колебания температуры. Непогода будет заметнее всего на западе Центрального федерального округа — от Смоленской до Ленинградской областей.
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