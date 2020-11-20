РПЦ создала перечень лжесвященников, проповедующих в интернете

Русская православная церковь составила список лжесвященников, проповедующих в интернете. Об этом сообщается на сайте Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

В перечне оказались десять человек, которые ранее были лишены сана, в том числе бывший схиигумен Екатеринбургской епархии Сергий (Романов).

В списке также представлены следующие имена: Владимир Баканин (иеросхимонах Димитрий), Александр Липин, Михаил Махов, Сергей Кирсанов, Петр Шляхов (иеромонах Антоний) и другие.

Кроме того, РПЦ составила перечень интернет-ресурсов, на которых собирают пожертвования якобы в пользу церкви — в него вошли более двадцати интернет-порталов.

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