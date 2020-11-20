Россияне стали делать меньше заготовок к зиме

Холдинга «Ромир» провел исследование, в ходе которого было установлено, что с каждым годом доля делающих заготовки на зиму россиян сокращается. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, в ходе опроса, проведенного в ноябре, было выявлено, что заготовки на зиму делают меньше трети граждан России, а именно 31%.

В исследовании приняли участие 1 500 в возрасте от 18 до 60 лет.

При этом эксперты отмечают, что в 2011 году среди россиян заготовками к зимнему периоду занимались 50% граждан. В 2015 году этот показатель незначительно снизился до 47%, а в 2019 году упал до 33%.

Кроме того, специалисты определили, что из 89% процентов дачников, которые имеют собственный огород, заготовками занимаются 88% человек, а 36% занимающихся сбором грибов и ягод россиян 76% также потом делают заготовки.

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