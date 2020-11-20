Григоренко раскрыл подробности реформы системы управления в России

Вице-премьер России Дмитрий Григоренко раскрыл детали ожидаемой реформы управления в стране. Об этом сообщает «Российской газете».

Он отметил, что в рамках инициативы планируется сокращение свыше 45 штатных единиц замруководителей федеральных ведомств. Кроме того, планируется ликвидация более 40 структурных подразделений.

По его словам, в ходе проведения реформы также снизят число должностей в центральных аппаратах федеральных органов на 1 200 единиц, а в территориальных отделах — на свыше 33,5 тысяч.

Григоренко заявил, что численность сотрудников в ряде подразделений, в том числе занимающихся бухгалтерским сопровождением, делопроизводством, завышено. Он добавил, что цифровизация позволит автоматизировать некоторые процессы.

При этом он подчеркнул, что на долю обеспечивающих подразделений в рамках реформы установят ограничение для сотрудников в виде не выше 30% от общего количества работников.

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