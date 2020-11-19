Врачей обяжут сообщать полиции о неопознанных телах и пациентах

Минздрав России собирается обязать больницы информировать полицию о неопознанных телах и пациентах, говорится в проекте приказа.

В настоящий момент врачи обязаны сообщать в правоохранительные органы только о тех пациентах, в отношении которых были предположительно совершены противоправные действия.

«Остро стоит вопрос организации розыска пропавших лиц, который осуществляют правоохранительные органы совместно с волонтерскими организациями. Одним из направлений розыска пропавших людей является проверка их местонахождения в медицинских организациях»,— сказано в пояснительной записке к документу.

По данным минздрава, в 2019 году были установлены личности более 300 граждан, которые не могли сообщить сведения о себе по состоянию здоровья, возрасту или другим причинам.

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