СМИ: cвыше 100 человек заразились неизвестной болезнью в Сенегале

На западе Сенегала обнаружена неизвестная болезнь. Там заболели более 100 рыбаков, пишет местное издание Dacar Actu.

Как сообщается, очаг болезни находится между портовыми городами Рюфиск и Мбур, которые расположены рядом с Дакаром. У заболевших выявили кожные высыпания в виде струпьев.

Специалисты полагают, что источник неизвестной болезни может быть в открытом море, так как ей заразились только рыбаки, которые выходили на промысел.

Всех заболевших госпитализируют на территории стадиона в Рюфиске.