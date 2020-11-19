СМИ: cвыше 100 человек заразились неизвестной болезнью в Сенегале
Антон Демидов
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На западе Сенегала обнаружена неизвестная болезнь. Там заболели более 100 рыбаков, пишет местное издание Dacar Actu.
Как сообщается, очаг болезни находится между портовыми городами Рюфиск и Мбур, которые расположены рядом с Дакаром. У заболевших выявили кожные высыпания в виде струпьев.
Специалисты полагают, что источник неизвестной болезни может быть в открытом море, так как ей заразились только рыбаки, которые выходили на промысел.
Всех заболевших госпитализируют на территории стадиона в Рюфиске.