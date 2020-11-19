Заведено дело из-за разглашения врачебной тайны о смерти белорусского активиста Бондаренко

Генпрокуратура Белоруссии завела уголовное дело в отношении врача больницы скорой медпомощи из-за разглашения врачебной тайны о смерти белорусского активиста Романа Бондаренко. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Дело было возбуждено против врача УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» и иного лица по статье 178 УК Белоруссии (разглашение врачебной тайны).

«Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию», — указано в сообщении.

В белорусской Генпрокуратуре заявили, что это повлекло за собой «повышение напряженности в обществе, создание атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждение граждан к агрессии и противоправным действиям». Там сообщили, что подозреваемые были задержаны.

Ранее стало известно, что в больнице скончался 31-летний житель Минска Роман Бондаренко. Он был избит сотрудниками правоохранительных органов на «Площади Перемен».

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