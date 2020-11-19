Вучич опроверг сообщения о смерти сербского патриарха

Патриарх Сербский Ириней в данный момент находится в тяжелом состоянии, сообщил президент Сербии Александар Вучич. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства рассказал, что представитель сербской церкви был в гораздо лучшем состоянии еще три-четыре часа назад.

«Сейчас его состояние тяжелое, 55 минут назад его интубировали», — заявил Вучич.

Политик отметил, что в настоящее время врачи борются за жизнь Иринея.

Ранее сербские СМИ сообщали, что патриарх сербский 19 ноября скончался в Военно-медицинской академии в Белграде, где проходил лечение от коронавируса нового типа. Ириней был госпитализирован еще 4 ноября.

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