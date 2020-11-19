СМИ: заразившийся коронавирусом Патриарх Сербский умер в Белграде
Антон Демидов
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В четверг, 19 ноября, умер Патриарх Сербский Ириней. Он скончался в Военно-медицинской академии в Белграде, где лечился от коронавируса нового типа, сообщает сербское издание «BN».
На момент смерти ему было 90 лет.
Ириней был госпитализирован 4 ноября.
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