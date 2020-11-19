В Петербурге ветер повалил семь деревьев, 13 светофоров и дорожных знаков

В Петербурге сильный ветер до 17 м/с повалил деревья, светофоры и дорожные знаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.

Отмечается, что на 16.00 мск в пожарно-спасательные службы поступила информация о семи упавших деревьев, 13 поваленных светофоров и дорожных знаков и о 10 упавших слабо закрепленных конструкциях.

По прогнозу синоптиков, в Петербурге в четверг, 19 ноября, порывы юго-западного ветра местами достигают 15-18 м/с. Из-за этого в городе закрыты сады и парки.

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