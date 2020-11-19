В Минпросвещения рассказали о ситуации с COVID-19 в школах

Первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко рассказал о ситуации с коронавирусом в школах.

По его словам, ситуация в образовательных учреждениях спокойная, большинство учащихся посещают занятия в очном формате.

«56% учащихся всех школ страны находятся на очном обучении, часть детей находится на различных смешанных формах, когда школы принимают решения, разбивая классы на параллели: один класс ходит в четные дни, другой — в нечетные, отдельные темы изучаются дистанционно», — заявил Глушко в эфире телеканала «Россия 24».

При этом он отметил, что также есть школы, где отдельные классы полностью перешли на дистанционное обучение.

По всей России на карантине из-за коронавируса находятся 26 школ — это 0,07% от общего числа школ РФ, заключил замминистра.

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