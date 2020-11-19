В Карабах вернулись свыше 3 тысяч беженцев

За сутки с территории Армении в Нагорный Карабах вернулись 1 199 беженцев, покинувших свои дома из-за военного конфликта. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА «Новости».

«Всего с 14 ноября при содействии российских миротворцев в места прежнего проживания вернулись более трех тысяч жителей Нагорного Карабаха», — уточнил Конашенков.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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