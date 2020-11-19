Путин: у граждан всегда много претензий к властям

Президент России Владимир Путин отметил, что у россиян много претензий к властям, причем, как правило, обоснованных. Об этом сообщает ТАСС.

«У граждан всегда много претензий к государству, и обоснованно, как правило, но если государству удается реализовывать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития, в данном случае в этом секторе экономики», — сказал глава государства на встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.

Ранее Путин призвал глав регионов не обижаться на критику со стороны граждан, а прислушиваться к ней и действовать исходя из потребностей людей.

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