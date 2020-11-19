В Кремле оценили законопроект о санкциях за цензуру российских СМИ на иностранных сайтах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал законопроект об ответных санкциях за цензуру российских СМИ.

«Определенные дискриминационные действия в отношении российских клиентов этих служб имеют место. Мы были свидетелями таких действий по ущемлению интересов пользователей из РФ. Мы их видели в последние недели и месяцы. Конечно, этому нужно противодействовать», — рассказал он журналистам.

При этом представитель Кремля выразил мнение, что иностранные платформы вряд ли будут более чутко относиться к клиентам из России.

«У этих гигантов есть проблемы и со своими клиентами – они не только наших пользователей дискриминируют, они и своих пользователей дискриминируют. Проблема носит более широкий характер. Но со своими клиентами они пусть сами разбираются, а нам главное своих защитить», — пояснил Песков.

Ранее сообщалось, что за цензуру российских СМИ и ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности иностранным интернет-платформам будет грозить ответственность. Отмечается, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 19 ноября. В качестве мер будет предусмотрена блокировка, замедление трафика и штрафы.

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