Соловьев поддержал законопроект о санкциях против Twitter, Facebook и YouTube

Современный мир живет в условиях «диктатуры» трех крупнейших иностранных интернет-платформ. В такой ситуации Россия должна защищать свои интересы. Так телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал необходимость принятия законопроекта об ответных санкциях в отношении Twitter, Facebook и YouTube за цензуру против российских СМИ.

«Я такой законопроект абсолютно точно поддерживаю. Стране нужно себя защищать. Если бы эти платформы играли по правилам, если бы там все было честно, — это один момент. Но когда они де-факто наводят цензуру – посмотрите, что вытворяет тот же самый Facebook и Twitter – это превосходит все разумные пределы. Мы начинаем жить в условиях диктатуры трех крупных платформ», — сказал ведущий в беседе с «Газетой.Ru».

Он добавил, что администрация YouTube подтвердила наличие «технического бага» из-за которого его видео не попадают в раздел «В тренде».

«Было понимание, что это некий технический баг. Раньше все попадало, все было чисто. А теперь они говорят, что есть некий баг, и они пытаются его исправить», — подчеркнул Соловьев.

Журналист также назвал забавным совпадением то, что после его жалоб на действия YouTube последовала реакция Роскомнадзора, а на сайте Госдумы появился проект закона об ответных санкциях за цензуру.

«Меня это позабавило. Если вы сторонник теории заговора, то должны считать, что именно я все это инициировал. Мне, конечно, это льстит. И довольно забавно, что все так сошлось почти в одну минуту. Но нет, ко мне это не имеет никакого отношения», — заключил телеведущий.

Согласно законопроекту о наказании за цензуру российских СМИ, за ограничение доступа к информации интернет-платформам будет грозить ответственность. В качестве мер будет предусмотрена блокировка, замедление трафика и штрафы.

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