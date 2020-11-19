В результате обрушения урагана «Йота» на Центральную Америку погибли 38 человек. Об этом сообщает издание Prensa.

Отмечается, что в Никарагуа погибли 18 человек. В настоящее время в убежищах находятся 50 737 человек. Стихия сильно повредила инфраструктуру страны.

Также еще 14 человек погибли в Гондурасе, двое — в Колумбии и Гватемале, один — в Панаме и один — в Сальвадоре. В наиболее пострадавших странах — Никарагуа и Гондурасе — не хватает питьевой воды, есть проблемы с электричеством и связью.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ураган «Йота» усилился до второй категории

— Ураган «Йота» уничтожил 98% инфраструктуры острова Провиденсия в Колумбии

— На Никарагуа обрушился новый ураган «Йота»