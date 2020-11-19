В результате обрушения урагана «Йота» на Центральную Америку погибли 38 человек
Анна Светлова
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В результате обрушения урагана «Йота» на Центральную Америку погибли 38 человек. Об этом сообщает издание Prensa.
Отмечается, что в Никарагуа погибли 18 человек. В настоящее время в убежищах находятся 50 737 человек. Стихия сильно повредила инфраструктуру страны.
Также еще 14 человек погибли в Гондурасе, двое — в Колумбии и Гватемале, один — в Панаме и один — в Сальвадоре. В наиболее пострадавших странах — Никарагуа и Гондурасе — не хватает питьевой воды, есть проблемы с электричеством и связью.
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