Администратора паблика «Омбудсмен полиции» проверят на нарушение неприкосновенности частной жизни
Московские следователи проверят экс-сотрудника ФСИН, администратора проекта «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова на нарушение неприкосновенности частной жизни, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
К следователям обратилась женщина, которая сообщила, что администратор паблика «Омбудсмен полиции» выложил сведения о ней и ее детях, в результате чего они подверглись нападкам, рассказал источник.
По данному факту была начата доследственная проверка на наличие нарушений неприкосновенности частной жизни.
Ранее Худяков обвинялся в незаконной публикации порнографической фотографии, однако суд прекратил уголовное дело из-за истечения срока давности.
Основателем паблика является экс-сотрудник органов внутренних дел Владимир Воронцов, который обвиняется в вымогательстве по двум эпизодам, распространении порнографии в трех эпизодах, клевете и публичном оскорблении представителя власти. Судебный процесс в его отношении должен начаться 25 ноября.
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