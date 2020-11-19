В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Бернст Ю.
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Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра, сообщается на сайте учреждения.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Предупреждение о ветре порывами 15-20 м/с действует в Москве и области до 12.00 20 ноября.
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