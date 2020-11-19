В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра, сообщается на сайте учреждения.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение о ветре порывами 15-20 м/с действует в Москве и области до 12.00 20 ноября.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В ночь на четверг на Москву обрушится ледяной дождь

В европейскую часть России придет снег и сильный ветер

В Москве в четверг ожидается до 3°С