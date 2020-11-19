Санкции за цензуру российских СМИ будут согласовываться с МИД

Санкции в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру будут согласовываться с МИД РФ. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник.

«Решение принимается по согласованию с МИД. Это важно, поскольку если речь будет идти об иностранных компаниях, то необходимо понимать внешнеполитические все обстоятельства и принимать такие решения, в том числе отталкиваясь и от позиции МИД», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, за цензуру российских СМИ и ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности иностранным интернет-платформам будет грозить ответственность. Отмечается, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 19 ноября. В качестве мер будет предусмотрена блокировка, замедление трафика и штрафы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Цензура задушила: консерваторы бегут из Facebook

— В Госдуме заявили, что западные соцсети манипулируют американцами

— В Госдуме поддержали совет РКН российским СМИ не пользоваться YouTube