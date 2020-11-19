В Японии назвали ситуацию с коронавирусом максимально тревожной

Ситуация с распространением коронавируса в Японии вышла на максимально тревожный уровень. Об этом заявил премьер-министр Ёсихидэ Суга, передает ТАСС.

«Говоря о распространении коронавируса, накануне число новых случаев заражения превысило рекордную отметку, и мы осознаем, что это максимально тревожная ситуация», — сказал он.

Суга подчеркнул, что администрации Токио было предложено призвать жителей столицы отказаться от походов в кафе и рестораны группами более четырех человек.

Как сообщалось, летние Олимпийские игры в Токио должны были пройти в период с 24-го июля по 9-е августа 2020-го года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены и пройдут с 23-го июля по 8-е августа 2021-го года.

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