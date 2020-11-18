Милонов пожаловался, что не может наслаждаться шаурмой из-за коронавируса

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов в интервью телеканалу НСН рассказал, что из-за наличия коронавируса больше не может наслаждаться любимым блюдом — шаурмой.

«Как обычно у всех людей, которых посещает это «прекрасное заболевание»: высокая температура, потеря нюха абсолютная. К сожалению, не могу насладиться шавермой. Для меня она стала искусственным батончиком», — указал Милонов.

Он предположил, что мог заразиться коронавирусом во время своей волонтерской работы. Последние две недели депутат посещал пенсионеров, которые заболели COVID-19.

«Видимо, не уделял должное внимание средствам индивидуальной защиты. Может, маска где-то неправильно была надета», — пояснил политик.

Депутат также призвал граждан России не паниковать из-за пандемии, но отметил, что коронавирус — гораздо более тяжелое заболевание, чем «обычная болячка».

Виталий Милонов сообщил о своем заражении коронавирусом 18 ноября. До этого в течение нескольких дней он оставался на самоизоляции из-за ухудшения самочувствия.

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