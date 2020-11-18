Песков рассказал о здоровье Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал ТАСС, как себя чувствует глава государства Владимир Путин.

«Абсолютно нормально», — ответил он на вопрос о самочувствии президента.

Ранее на совещании с членами правительства Путин несколько раз закашлял. Политик извинился перед участниками и практически без паузы продолжил совещание.

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