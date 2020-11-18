В Минобрнауки отреагировали на сообщения об иске студентов к МГУ

Заместитель главы Министерства образования и науки Андрей Омельчук прокомментировал данные о возможной подаче рядом студентов МГУ иска к вузу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что ситуация в разных вузах отличается. В случае с МГУ решение о перерасчете платы студентам принимает сам университет.

По его словам, данная ситуация — это вопрос из сферы гражданского права, отношений между вузом и учащимися.

Омельчук также подчеркнул, что глобального провала в знаниях, компетенциях или в качестве образования в стране с переходом на дистанционный формат обучения не наблюдается.

Ранее в СМИ появились данные о том, что свыше двух десятков студентов МГУ подготовили коллективный иск к вузу. В нем якобы утверждалось, что по договору обучение должно проходить в очной форме, а переход на онлайн-формат снизил качество учебного процесса. В связи с этим студенты требуют произвести перерасчет оплаты.

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