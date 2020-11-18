Каждый десятый госпитализированный с COVID-19 в РФ находится в тяжелом состоянии

На сегодняшний день госпитализированы в стационары 221 тыс. пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова передает ТАСС.

Среди них 10% находятся в тяжелом состоянии, уточнил министр.

Всего на наблюдении и лечении из-за COVID-19 в настоящее время находятся более 1,1 млн пациентов.

В России за последние сутки выявили 20 985 новых случаев коронавируса. За это время выздоровели 25 179 человек, скончались 456. С начала пандемии СOVID-19 выявлен у 1 991 998 жителей России.

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