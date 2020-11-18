Суточный показатель заболеваемости COVID-19 в России вырос в 2,5 раза с 1 октября

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 1 октября суточный показатель заболеваемости коронавирусом увеличился в 2,5 раза.

«За последние полтора месяца, с 1 октября, по сегодняшний день суточный показатель заболеваемости в среднем по стране увеличился в 2,5 раза — с 6,1 случаев до 15,3 случая на 100 тыс. населения», — сказала Голикова на совещании у президента, посвященном вопросам борьбы с коронавирусом. Встречу транслирует телеканал «Россия 24».

По ее словам, несмотря на напряженную ситуацию в целом в стране ситуация с инфекцией контролируемая, однако она требует быстрых мер реагирования на возникающие проблемы.

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