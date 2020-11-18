Два человека пострадали при сходе электровоза с рельсов в Белгородской области
Антон Демидов
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На территории Лебединского ГОКа в Белгородской области сошел с рельсов электровоз, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошел в ночь на среду, 18 ноября, в 04.55 мск.
В ведомстве отметили, что этот электровоз был без вагонов.
Как рассказали в министерстве, травмы не угрожают жизни пострадавших.
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