В РФ предложили ограничить скорость поездок на электросамокатах

В России предлагают ограничить скорость электросамокатов и гироскутеров, сообщил РИА «Новости» замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Луговенко.

По его словам, авторами инициативы предлагается зарегулировать скоростные режимы, то есть по использованию средств индивидуальной мобильности (СИМ).

«Их скорость не должна превышать 20 км/ч», — сказал Луговенко.

Кроме того, в проекте есть предложение ввести новые дорожные знаки, которые будут регулировать движение СИМ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На гироскутере только трезвым: как изменятся ПДД

— Двухколесная эпидемия: в России подскочил спрос на электротранспорт

— В России впервые лишили прав за вождение электросамоката в нетрезвом виде