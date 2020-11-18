Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах столицы задержано и отменено 27 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, по состоянию на 0.45 мск, во Внуково отменили шесть вылетов, а один был задержан.
При этом в Домодедово отменили три рейса, а еще два — задержали.
Также в Шереметьево отменили 14 вылетов. Кроме того, один рейс в этом аэропорту был задержан.
Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и осенью РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.
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