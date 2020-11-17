Тела двух детей нашли в квартире в Москве
Ника Пикекатлет
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На северо-востоке Москвы в жилой квартире обнаружены тела двух малолетних детей. Об этом сообщает РИА «Новости».
Старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова уточнила, что вместе с ними в помещении на улице Тайнинской находилась их мать.
Иванова добавила, что профильными органами инициирована доследственная проверка, на месте работают следователи и криминалисты.
Кроме того, по ее словам, на место выехал уководитель Главного следственного управления по Москве Андрей Стрижов.
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