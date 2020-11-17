Инвестор детского центра отказался заменять рисунки героев Marvel по просьбе Кадырова

Инвестор детского центра в Курчалое отказался заменять изображения персонажей комиксов Marvel на стенах здания на национальных героев Чечни. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем!».

Ранее эти изображения призвал убрать чеченский глава Рамзан Кадыров и на их место нанести «настоящих героев Чечни».

По словам бизнесмена, на стенах детской площадки также присутствуют изображения персонажей из национальных легенд и сказок.

«А фотографии нашего главы республики, наших героев — это детский развлекательный центр, я не думаю, что это там нужно. Это все-таки не офис и не госучреждение», — заключил он.

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