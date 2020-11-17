В Москве пьяный мужчина укусил полицейского

Нетрезвый молодой мужчина укусил полицейского, отказываясь проходить медицинское освидетельствование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Около одного из домов Маросейке 23-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял двух полицейских нецензурными словами. Спустя два часа он был снова замечен на Ладожской улице, его задержали за правонарушение.

«Когда сержант полиции сопровождал молодого человека для прохождения медосвидетельствования, он укусил полицейского за палец», — рассказал источник.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти», ему грозит до пяти лет колонии.

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