В Москве госпитализировали 1 444 человек с коронавирусом
Катерина Медведева
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В Москве за сутки госпитализировали 1444 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
«В столице подтверждено 5882 новых случая заражения коронавирусом. За последние сутки госпитализировано 1444 пациентов с COVID-19», — говорится в публикации.
Отмечается, что к аппаратам ИВЛ в московских больницах подключены 390 человек.
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