Самолет «Сургут — Москва» экстренно сел в Ханты-Мансийске
Бернст Ю.
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Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Сургута в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, передает ТАСС со ссылкой на справочную аэропорта Ханты-Мансийска.
Причиной экстренной посадки стала техническая неисправность судна.
Уточняется, что самолет вылетел из Сургута в 5.41 мск и сел на запасном аэродроме в Ханты-Мансийске в 7.20 мск.
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