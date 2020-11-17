Самолет «Сургут — Москва» экстренно сел в Ханты-Мансийске

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Сургута в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, передает ТАСС со ссылкой на справочную аэропорта Ханты-Мансийска.

Причиной экстренной посадки стала техническая неисправность судна.

Уточняется, что самолет вылетел из Сургута в 5.41 мск и сел на запасном аэродроме в Ханты-Мансийске в 7.20 мск.

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