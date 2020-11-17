В Дании из-за вспышки птичьего гриппа решили уничтожить 25 тысяч цыплят

Власти Дании в связи со вспышкой птичьего гриппа H5N8 на птицеферме решили уничтожить 25 тысяч цыплят. Об этом сообщает Ekstra Bladet со ссылкой на датское управление ветеринарии и пищевых продуктов.

В ведомстве отметили, что случаев заражения птичьим гриппом людей пока не выявлено.

Кроме того, власти приостановили минимум на три месяца экспорт мяса птицы и яиц в страны за пределами ЕС.

Ранее датские власти на фоне информации о том, что у норок на зверофермах был выявлен коронавирус, решили убить всех норок. В Дании насчитывается порядка 17 млн норок. Решение вызвало возмущение среди заводчиков и остальных граждан. Позже власти решили вместо уничтожения попытаться спасти животных.

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