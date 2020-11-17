В России упразднят конституционные суды регионов

Конституционные суды российских регионов упразднят к 1 января 2023 года, следует из одобренных к принятию поправок ко второму чтению законопроекта о механизме прекращения полномочий судей, передает ТАСС.

При этом субъекты РФ получат право создавать конституционные советы при законодательных собраниях.

Согласно еще одной поправке, мировые судьи станут судьями общей юрисдикции регионов России.

Законопроект внес глава государства Владимир Путин. Документ был принят в первом чтении 21 октября. Он предусматривает механизм прекращения полномочий судей Совфеда по представлению президента в случае совершения ими серьезных проступков. Ко второму чтению профильный комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал поправку, согласно которой «до 1 января 2023 года конституционные (уставные) суды субъектов РФ упраздняются».

Авторами поправок стали глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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