Кадыров призвал заменить героев Marvel в детском центре на национальных героев Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время посещения детского игрового центра в новом жилом комплексе в Курчалое призвал заменить изображения персонажей американских комиксов на национальных героев. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

В ходе инспекции высотного комплекса Кадыров «внес небольшие коррективы в оформление детских игровых площадок». На стенах детского центра были изображены Железный человек, Тор и Капитан Америка, которых глава Чечни назвал «фантазиями».

«У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать пример, а то думают, что только эти герои существуют», — подчеркнул Кадыров.

По его мнению, вместо изображений западных персонажей стоит поместить фотографии реальных героев.

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