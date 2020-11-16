Под Белгородом отремонтированный месяц назад мост погрузился в реку

В Белгородской области в поселке Волоконовка отремонтированный месяц назад подвесной мост провис, а его нижняя часть оказалась в воде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областную прокуратуру.

Там отметили, что провисание произошло в ночь с воскресенья на понедельник, 16 ноября. Прокуратура инициировала проверку по факту соблюдения законодательства об эксплуатации и ремонте.

Кроме того, администрация Волоконовского района объяснила во «ВКонтакте», что произошел отрыв якорных петель натяжителя тросов. Согласно их заявлению, во время ремонта в период с сентября по октябрь не была предусмотрена замена соответствующих деталей.

В публикации также сказано, что устранением последствий аварии будет заниматься ИП Коськов И.В. со вторника, 17 ноября.

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