Алтайский зоозащитник задержан за охоту на редких животных в нацпарке
Алтайский зоозащитник и руководитель экологической организации задержан пограничниками за организацию охоты на редких животных в районе Сайлюгемского нацпарка. Об этом сообщает РИА «Новости».
Вместе с зоозащитником 14 октября также были задержаны двое граждан. Один из них оказался московским предпринимателем, а другой местным жителем, который принял участие в организации незаконной охоты.
Охотники рассказали пограничникам, что прибыли в нацпарк с целью охоты на сибирского горного козла. Однако, как говорится в пресс-службе нацпарка, это животное давно не обитает в данном районе. В погранслужбе добавили, что мужчины были задержаны возле стада внесенных в Красную книгу редких баранов аргали.
В отношении нарушителей были составлены административные протоколы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Минприроды потребовало от Красноярского края и Якутии защитить оленей