Алтайский зоозащитник задержан за охоту на редких животных в нацпарке

Алтайский зоозащитник и руководитель экологической организации задержан пограничниками за организацию охоты на редких животных в районе Сайлюгемского нацпарка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вместе с зоозащитником 14 октября также были задержаны двое граждан. Один из них оказался московским предпринимателем, а другой местным жителем, который принял участие в организации незаконной охоты.

Охотники рассказали пограничникам, что прибыли в нацпарк с целью охоты на сибирского горного козла. Однако, как говорится в пресс-службе нацпарка, это животное давно не обитает в данном районе. В погранслужбе добавили, что мужчины были задержаны возле стада внесенных в Красную книгу редких баранов аргали.

В отношении нарушителей были составлены административные протоколы.

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