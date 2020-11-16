Представитель Хрусталева назвала недопустимыми спекуляции о его диагнозе

Диагноз, поставленный соведущему «Вечернего Урганта» Дмитрию Хрусталеву, не устроил представителей артиста, однако спекуляции на этой теме недопустимы.

Так, в беседе с «Газетой.Ru» менеджер ведущего Анна Тригуб прокомментировала заявление врача-диетолога Алексея Ковалькова о том, что произошедшее с Хрусталевым является «коммерческим ходом».

«Во-первых, я не знаю, кто такой врач-диетолог Алексей Ковальков. Мне абсолютно неинтересно, что думает диетолог по поводу диагноза врачей. Во-вторых, нас самих до конца не устроил этот диагноз, артист будет проходить дополнительное обследование. Это пустопорожняя история. По ней нужно обращаться к бабкам, которые семечки едят у подъезда», — пояснила она.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков назвал некорректным диагноз «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления», поставленный Хрусталеву.

Он добавил, что лекарственная несовместимость грозит медикам уголовной ответственностью, а происходящее с артистом напомнило ему «коммерческий ход».

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