Тело закопанной по шею женщины обнаружили в Петербурге
Анна Светлова
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Тело закопанной в землю по шею женщины обнаружили в Юнтоловском заказнике в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источника в силовых структурах.
Отмечается, что погибшей было примерно 40 лет. Признаков насильственной смерти на ее теле не было найдено. Предполагается, что женщину могли лишить сознания и закопать еще живой.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
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