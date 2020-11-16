Тело закопанной по шею женщины обнаружили в Петербурге

Тело закопанной в землю по шею женщины обнаружили в Юнтоловском заказнике в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источника в силовых структурах.

Отмечается, что погибшей было примерно 40 лет. Признаков насильственной смерти на ее теле не было найдено. Предполагается, что женщину могли лишить сознания и закопать еще живой.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

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