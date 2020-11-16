В Хакасии отец зарезал сына за громкую игру в нарды

Пьяный житель села Бельтирское в Хакасии убил собственного сына за то, что он громко играл в нарды со своей женой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГСУСК РФ по региону.

По данным следствия, мужчина проживал в доме своего сына и его супруги. В день убийства он употреблял спиртное и разозлился на хозяев за шум в вечернее время.

«Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал высказывать сыну недовольство шумом от игры, из-за чего возникла ссора. Впоследствии конфликт перерос в драку, в ходе которой отец причинил сыну ножевое ранение в область грудной клетки», — рассказали в управлении.

Отмечается, что пострадавший погиб от полученной раны еще до приезда скорой.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Дело ведется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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