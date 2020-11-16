Награжденные Путиным 17 граждан США получили медали Ушакова

17 граждан США, которые проявили отвагу в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях, получили медали Ушакова. Об этом сообщило посольство РФ в Вашингтоне на странице в Facebook.

Американцы были награждены в августе текущего года президентом России Владимиром Путиным.

Известно, что ветераны принимали участие в Северных конвоях по доставке грузов и военной техники в Советский Союз в годы Великой Отечественной войны.

В посольстве отметили, что северные конвои внесли важный вклад в достижение общей Победы над гитлеровской Германией.

«В России свято чтят оказанную союзниками помощь. Самоотверженность участников Северных конвоев служит высоким примером героизма для будущих поколений», — говорится в сообщении диппредставительства.

Ранее за участие в тех же боевых действиях Путин наградил аналогичной медалью британских моряков.

Северные конвои 1941-1945 годов — специальные формирования судов с грузами и кораблей охранения, создававшиеся в годы Второй мировой войны союзниками СССР по антигитлеровской коалиции для обеспечения их перехода из портов Северной Атлантики в советские северные порты и обратно. США и Великобритания поставляли в северные порты Советского Союза вооружение, военную технику и другие грузы.

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