Бабушка сестер Хачатурян умерла в Москве

Мать Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются три его дочери, умерла в Москве на 82 году жизни от острой сердечной недостаточности, переболев заболеванием, которое повлекла коронавирусная инфекция. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«Лидия Хачатурян скончалась. Предположительно, от острой сердечной недостаточности», — говорится в сообщении. По его словам, мать Хачатуряна после его смерти переболела ковидом, также у нее был инсульт.

Адвокат потерпевшей стороны Юлия Нитченко подтвердила информацию.

«Вчера, да, но не от ковида. Возраст», — уточнила она.

Лидия Хачатурян лишила внучек наследства и считала, что они виновны в смерти сына. Она была признана потерпевшей стороной, как и остальные родственники.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. На момент совершения преступления — 27 июля 2018 года — им было 19, 18 и 17 лет. 28 июля 2018 года девушки были задержаны.

По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям, в связи с чем, как ожидается, по итогам отдельного рассмотрения ее дела она будет освобождена судом от уголовной ответственности и направлена на принудительное лечение. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми — защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.

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