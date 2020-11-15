В ярославской колонии нашли мертвым осужденного
Тело заключенного обнаружили в исправительной колонии №1 Ярославля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Ярославской области.
Отмечается, что прокуратура региона уже организовала проверку в связи со смертью осужденного.
«Ситуация поставлена прокурором области Дмитрием Поповым на контроль», — сказано в сообщении.
Как сообщает портал «Прогород», утром в воскресенье, 15 ноября, под окнами корпуса колонии нашли мертвым бывшего директора ООО «Соцпитание» Владимира Руденко. Согласно данным издания, мужчина выпал из окна второго этажа.
Руденко в августе этого года был приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима по статье о мошенничестве. Суд согласился со следствием в том, что по его вине пациентам Ярославской областной клинической психиатрической больницы не доложили в еду белковых добавок на общую сумму почти 13,7 млн рублей. Эти средства были выделены по госконтракту.
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