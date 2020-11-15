Пассажир упал под поезд на станции метро «Беломорская» в Москве
Павел Посадский
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Пассажир упал под прибывающий поезд и погиб в московском метро на станции «Беломорская». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«На станции метро «Беломорская» на жесткий путь под прибывающий из центра поезд упал человек, он погиб», — сказал собеседник агентства.
Подробности инцидента не уточняются. О сбоях в расписании поездов не сообщалось.
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