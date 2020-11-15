В аэропортах Москвы задержали и отменили 10 рейсов

В московских аэропортах оказались задержаны и отменены 10 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 0.55 мск, в Домодедово отменили два вылета, а еще три — задержали.

При этом во Внуково отменили четыре рейса, а один вылет задержан.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском и Шереметьево не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и осенью РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.