Площадь пожара в жилом доме в Подмосковье возросла до 1000 кв. м

Площадь пожара в жилом доме в подмосковном Красноармейске возросла до тысячи кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожар с крыши и чердака распространился на второй этаж дома, этому способствуют деревянные перекрытия, рассказал источник.

Ранее сообщалось, что крыша и чердак жилого дома в Красноармейске загорелись на площади 600 кв. м.

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