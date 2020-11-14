Площадь пожара в жилом доме в Подмосковье возросла до 1000 кв. м
Полина Рутковская
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Площадь пожара в жилом доме в подмосковном Красноармейске возросла до тысячи кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Пожар с крыши и чердака распространился на второй этаж дома, этому способствуют деревянные перекрытия, рассказал источник.
Ранее сообщалось, что крыша и чердак жилого дома в Красноармейске загорелись на площади 600 кв. м.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: