Жилой дом горит на площади 600 кв. м в Подмосковье

Крыша и чердак жилого дома в подмосковном Красноармейске горят на площади 600 кв. м, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

По предварительной информации, пострадавших нет, указано в сообщении.

В ликвидации пожара участвуют 66 человек и 18 единиц техники, дальнейшие сведения уточняются.

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